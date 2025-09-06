Игорь Ларионов: «СКА-Арена» — шикарный стадион, но наш дом — Ледовый. Здесь СКА выигрывал Кубки Гагарина. Мы должны продолжить эту традицию"

Напомним, перед началом сезона СКА вернулся в Ледовый, а «Куньлунь» после переименования в «Шанхай Дрэгонс» переехал на «СКА-Арену».
— Нет сожаления, что вы этот сезон проводите не на «СКА-Арене», а в Ледовом?
— Решение было принято, оно было вне нашего контроля. Конечно, это приятная арена, шикарный стадион. Но если уйти немножко глубже и говорить обширнее, на любой арене, не так важно, где ты играешь, должна быть полная отдача.
Должен быть огонь, должна быть страсть, должна быть неуступчивость. Эти элементы нам нужно будет подтянуть. Мы все это сделаем, и все будет в порядке.
— Ваше мнение учитывалось при выборе домашнего стадиона?
— Это вне зоны тренерской работы. Решение было принято наверху. Какие-то детали я знаю, но сейчас уже об этом говорить нет смысла. Понятно, что это красивейший стадион, здесь приятно играть.
Но наш дом — Ледовый, который должны привести в порядок к первому матчу. Там многое поменяется. Это наша домашняя арена, которую мы будем любить. В которой, очень надеюсь, будет трудно играть нашим соперникам.
И это будет такой посыл команде, потому что это тот стадион, где СКА выигрывал Кубки Гагарина. Мы должны продолжить эту традицию, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.