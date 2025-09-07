Абрамов о голе Спронга в дебютном матче в КХЛ: «В ЦСКА приехал большой мастер, сразу видно. Нарабатываем связи, понимаем друг друга все лучше»

Моя игра в звене со Спронгом… Сразу видно, что к нам приехал большой мастер. Сейчас мы нарабатываем связи, с каждым разом понимаем друг друга все лучше и лучше. Травмы — это всегда неприятно. Реабилитацию я начал моментально, летом занимался практически без выходных. Сейчас я готов на 100%, да и к предсезонном сборам я подошел полностью готовым", — сказал Виталий Абрамов.