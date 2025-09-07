Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Кленденинг про 15 тысяч зрителей на 1-м матче «Шанхая» на «СКА-Арене»: «В Мытищах поменьше ходило, сегодня был почти аншлаг. Круто играть при такой атмосфере»

Китайский клуб одержал победу над СКА со счетом 7:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игру посетил 15141 зритель.

Источник: Спортс"

— Прекрасная игра, классная атмосфера. Нам есть над чем работать, но это хороший старт для нас.

— В первые минуты казалось, что команда не вошла в игру. СКА много атаковал. Это на вас так новая арена повлияла? С чем связываете?

— Возможно, не ожидали такого начала от соперника. Были чуть тяжелые ноги, но потом вошли в игру и стало получаться. Для многих из нас все-таки новый стиль игры, другая лига. Нас пытались сломать, но мы не сломались и показали характер.

— Эта команда с большим количеством новичков способна решать более высокие задачи, чем «Куньлунь»?

— Будем идти шаг за шагом. Будем становиться лучше. Думаю, нам все по силам.

— Добавляет ли мотивации выступление на самое большой арене в мире?

— Да. В Мытищах на нас поменьше болельщиков ходило. Сегодня был почти аншлаг. Круто играть на такой арене при такой атмосфере.

Здесь особая атмосфера. Да и вообще сегодня для всей организации особый день. Первая игра и сразу победа, — сказал защитник «Шанхай Дрэгонс» Адам Кленденинг.