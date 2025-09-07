Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове в ВХЛ: «Спортивный принцип. Его засуха длится долго. Здесь вопрос веры: он сам должен поверить в себя»

— Мы хотели оставить маневры для замен нападающих. Чефанов сегодня был 13‑м форвардом. Журавлев пока еще не готов, нужно понять, как он готов играть в наш хоккей, — сказал Алексей Исаков после победы над «Салаватом» (4:3) в первом для команды матче нового сезона.