Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове в ВХЛ: «Спортивный принцип. Его засуха длится долго. Здесь вопрос веры: он сам должен поверить в себя»

В прошлом сезоне 19-летний форвард набрал 39 (22+17) очков в 63 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Летом он был переведен в четвертое звено, а сейчас находится в фарм‑клубе нижегородцев — «Торпедо‑Горький».

— Артамонову дается возможность проявить себя в ВХЛ, чтобы вернуться в КХЛ?

— Здесь мы отталкиваемся от спортивного принципа. Его засуха длится долго. Здесь вопрос веры: он должен сам поверить в себя и понять, что он может играть хорошо.

— С чем связано наличие лишь шести защитников?

— Мы хотели оставить маневры для замен нападающих. Чефанов сегодня был 13‑м форвардом. Журавлев пока еще не готов, нужно понять, как он готов играть в наш хоккей, — сказал Алексей Исаков после победы над «Салаватом» (4:3) в первом для команды матче нового сезона.