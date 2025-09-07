Светлов о «Динамо» после 2:6 от ЦСКА: «Блокируем вдвое меньше бросков — это показатель. Подъяпольский и Лиъматов с твердым знаком, а в характере команды его не хватает»

— Да, поражение неприятное, к тому же от самого принципиального для нас соперника. Сыграли немного академично, не хватило настроя. Хотя на кого еще настраиваться, как не на ЦСКА?
— Все чаще в прессе говорят о том, что в «Динамо» — игровой кризис. Это так?
— Судить по первому матчу — большая ошибка. Другое дело, что и во время предсезонки возникало беспокойство за команду, в частности на Кубке мэра Москвы она в похожем стиле уступила тому же ЦСКА.
Вообще какой-то спад в «Динамо» начался с кубковой серии против «Трактора». Именно тогда ушла игровая наглость — из тех же североамериканских легионеров словно бы выпустили воздух.
— В чем конкретно проблемы нынешнего «Динамо»?
— Травма первого вратаря Подъяпольского — это первая проблема.
Вторая и главная — «Динамо» всегда отличалось характером и самоотверженностью. А тут в стыке с ЦСКА блокируем в два раза меньше бросков, чем соперник. Это показатель.
Ко мне подходили динамовские болельщики, у них нет уверенности за команду. Кто-то заметил, что у нас два игрока с твердым знаком — Подъяпольский и защитник Лиъматов, вроде бы больше ни у кого в КХЛ фамилий с такой буквой нет. А вот твердого знака в характере «Динамо» пока не хватает.
Образное и, увы, очень точное замечание. При этом болельщики мощно поддерживают команду — и это главное, — сказал олимпийский чемпион и участник Тренерского совета ФХР.