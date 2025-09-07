Ричмонд
Ларионов о том, кто быстрее возглавит «Детройт» — он или Галлан: «Вот это вопрос. Надо будет поговорить с Айзерманом, он 6 лет в плей-офф не выходит. Но ответить не могу, у мен

— Вы большую часть своей легендарной карьеры провели в Детройте, как и тренер соперника Жерар Галлан. Оцените, у кого быстрее получится стать главным тренером «Ред Уингс».

— Главным тренером «Детройт Ред Уингс»?

— Да.

— Ничего себе, вот это вопрос. Вот это вопрос. Наверное, мне надо будет поговорить со Стивом Айзерманом. Стив не попадает в плей-офф уже шесть лет. Вы понимаете, да? 6 лет! 92 миллиона долларов бюджет, возможности драфтов и так далее.

Мы сейчас отходим от темы, но это интересный вопрос, на самом деле интересный. И вы понимаете, что многое там было выиграно. Я люблю этот город, люблю людей, которые видели, что происходило, видели становление «Русской пятерки» и так далее.

Но отвечать на этот вопрос не могу, потому что у меня одна цель, она понятна, и я это озвучил руководству корпорации и клуба. Мы здесь для того, чтобы сделать хорошее дело, а хорошее дело, это вы знаете, что Кубок Гагарина. Я до вчерашнего дня не знал, кто играл в финале.

Я знал, что выиграл «Локомотив», но кто играл в финале… Потому что вторых не помнят. Помнят чемпионов. Поэтому я здесь, — сказал главный тренер СКА, выигравший три Кубка Стэнли с «Детройтом», после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем» (4:7).

Карандин о Ларионове: «Если и в СКА нам начнут рекламировать “детройты”, то мы просто потеряем хоккей — и Петербурга, и России. Дерево без корней обречено».

Как менялся Игорь Ларионов — от игрока сборной СССР до тренера СКА.