Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Дедлайн обменов в сезоне НХЛ-2025/26 намечен на 6 марта (Пьер ЛеБрюн)

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Таким образом, он состоится в пятницу. До завершения регулярного чемпионата останется 42 дня.

День дедлайна — последний, когда игроки могут сменить клуб и сыграть за новую команду в плей-офф. После дедлайна обмены также могут проводиться, но игроки, перешедшие в результате таких сделок, не будут допущены к участию в розыгрыше Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне в день дедлайна было совершено 24 обмена, в том числе сделки с участием форвардов Микко Рантанена (перешел из «Каролины» в «Даллас») и форварда Брэда Маршанда (перешел из «Бостона» во «Флориду»).

Потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться для заявки на матч. Сумма кэпхитов 18 полевых игроков и 2 вратарей не должна его превышать (ESPN).