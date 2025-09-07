Дедлайн обменов в сезоне НХЛ-2025/26 намечен на 6 марта (Пьер ЛеБрюн)

День дедлайна — последний, когда игроки могут сменить клуб и сыграть за новую команду в плей-офф. После дедлайна обмены также могут проводиться, но игроки, перешедшие в результате таких сделок, не будут допущены к участию в розыгрыше Кубка Стэнли.