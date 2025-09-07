Ричмонд
Разин о том, что Барак не играл с «Ак Барсом»: «Вы опять задаете негативные вопросы. Я приверженец подхода: играют сильнейшие. К нему претензий нет, но пока так»

30-летний американский форвард не попал в заявку «Металлурга» на первый матч нового Фонбет Чемпионата КХЛ с казанским клубом (4:3 Б).

Источник: Спортс"

— Ситуация с Дереком Бараком. Понятно, что вы будете давать ему время вкатиться. Насколько он близок к тому, чтобы сыграть в одном из ближайших матчей?

— Чемпионат длинный, а вы опять задаете для меня, скажем так, негативные вопросы. Я приверженец подхода: играют сильнейшие. На данный момент состав такой.

Сегодня проанализируем, завтра посмотрим. Он старается, к нему претензий нет, но пока так, — сказал главный тренер магнитогорцев.

Разин — журналисту после 4:3 с «Ак Барсом»: «Тебя заслал один человек, чувствую. Гад один! Который меня душит. Жеманная тварь».

Разин на вопрос об ошибке Сиряцкого: «Иголки втыкаете, как в куклу вуду: по одним моментам хвалите, по другим критикуете. Хабаров мог привезти, Пресс ошибается, но полезность в плюсе».