Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Светлов о ЦСКА после 6:2 с «Динамо»: «Атака очень прибавила. Все лучшие качества форвардов используются, видна рука Никитина. Порадовался за Гурьянова»

Армейцы одержали победу над бело-голубыми в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ и первом официальном матче после возвращения Игоря Никитина на пост главного тренера.

Источник: Спортс"

— Что скажете о ЦСКА?

— Выигранный Кубок мэра — это первый шаг вперед ЦСКА. Яркая победа в дерби — второй.

У ЦСКА все последние годы все в порядке дома, но вот атака в этом сезоне очень прибавила. Много острых, скоростных форвардов, все их лучшие качества используются. Видна тренерская рука.

Порадовался за форварда ЦСКА Гурьянова, который в свое время начинал у меня в «Ладе». Он сделал заявку на лучший гол сентября, в этом сольном проходе увидел молодого Гурьянова.

Еще в начале августа говорил о том, что потенциал этого талантливого форварда наконец-то будет реализован. И первые шаги в этом направлении сделаны, — сказал олимпийский чемпион и участник Тренерского совета ФХР.