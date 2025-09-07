Ротенберг о гибели «Локомотива» в 2011-м: «Часть нашего хоккейного сердца и души откололась навсегда. Но память о той команде живет в каждом. Мы скорбим. Мы помним!»

Боль не уходит. Сколько бы лет ни прошло, в этот день снова остро ощущаешь пустоту и горечь утраты. Но память о том самом «Локомотиве» живет в каждом, кто выходит на лед, в каждом, кто смотрит игру с трибун или у экрана, в каждом, кто любит хоккей.