Ротенберг о гибели «Локомотива» в 2011-м: «Часть нашего хоккейного сердца и души откололась навсегда. Но память о той команде живет в каждом. Мы скорбим. Мы помним!»

Авиакатастрофа с самолетом, на котором команда вылетела в Минск, произошла 7 сентября 2011 года близ ярославского аэропорта Туношна. В ней погибли 44 человека.

Источник: Спортс"

«14 лет со дня трагедии, которая унесла ярославский “Локомотив”. Команду, которая жила хоккеем, вдохновляла болельщиков и была примером для будущих поколений.

7 сентября 2011 года мы потеряли игроков, тренеров, сотрудников клуба, членов экипажа. В этот день часть нашего хоккейного сердца и души откололась навсегда.

Боль не уходит. Сколько бы лет ни прошло, в этот день снова остро ощущаешь пустоту и горечь утраты. Но память о том самом «Локомотиве» живет в каждом, кто выходит на лед, в каждом, кто смотрит игру с трибун или у экрана, в каждом, кто любит хоккей.

«Локомотив». Мы скорбим. Мы помним! «- написал первый вице-президент ФХР, член совета директоров “Динамо” и главный тренер “России 25” в телеграм-канале.

7 сентября — День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму.