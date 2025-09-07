Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Дацюк об Олимпиаде-2026: «Не теряю надежды, что Россию включат. Тогда был бы самый сильный турнир. Без какой-то из сильных команд он становится чуть-чуть неполноценным»

Ранее ИИХФ утвердила сборную Франции в качестве участника олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Она заменит российскую команду, которая была лишена такой возможности на основании рекомендации МОК.

"Все-таки я нахожусь в хоккее, и я, наверное, за олимпийским турниром буду следить, буду его смотреть. Туда поедут игроки из НХЛ, тоже будет интересно посмотреть.

Но я все-таки не теряю надежды, что нашу сборную включат [в число участников Олимпиады], мне верится, что это случится. Тогда это был бы самый сильный олимпийский турнир.

Если кто-то из сильных команд, те же Швеция или Финляндия, не едут на турнир, то, конечно, это теряет смысл, то же самое и с нашей сборной.

А так это становится чуть-чуть неполноценным, без нашей команды совсем становится скучно смотреть за этими турнирами«, — сказал участник “Тройного золотого клуба”.

Сборные России всех возрастов не участвуют в турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.