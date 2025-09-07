Патрик Рыбар: «Галлан — отличный тренер. У “Шанхая” очень хорошие тренировки, разнообразные, с американским стилем. Это большой опыт для всех нас»

Но тут важно отметить не только Галлана, но весь штаб, всех тренеров, которые работают с ним, массажистов.
Они все важны, они помогают нам, делают нас лучше. Мы очень рады, что мы здесь«, — сказал вратарь “Шанхай Дрэгонс” Патрик Рыбар.
"Галлан — отличный тренер. Это большой опыт для всех нас. У нас очень хорошие тренировки, разнообразные, с американским стилем.
