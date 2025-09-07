Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Профака о 0:5 от «Северстали»: «Это хоккей, всякое бывает. Нужно продолжать движение вперед, работать»

— Это хоккей, всякое бывает. Это ни в коем случае не отговорка — просто нужно играть и реализовывать свои шансы.

Источник: Спортс"

— В третьем периоде много давили, но пропустили две шайбы. Что стало ключевым моментом концовки?

— Мы нанесли много бросков, старались оказывать давление. Вратарь соперника сыграл очень хорошо. Нам нужно сыграть проще и реализовывать свои моменты.

— При игре в меньшинстве команда выстояла. Насколько сложно было сдерживать соперника в эти минуты?

— У них хорошее большинство, это видно даже по видеоразборам — ребята здорово двигаются. Но и мы в меньшинстве отработали, выкладывались по максимуму.

— Какой компонент нужно улучшить к следующей игре, чтобы добиться положительного результата?

— Прежде всего — продолжать движение вперед. Мы много работали, нужно работать и дальше. Сегодня так сложилось, что соперник большего добился, — сказал защитник «Нефтехимика» Лука Профака.