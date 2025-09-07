Профака о 0:5 от «Северстали»: «Это хоккей, всякое бывает. Нужно продолжать движение вперед, работать»

— В третьем периоде много давили, но пропустили две шайбы. Что стало ключевым моментом концовки?
— Мы нанесли много бросков, старались оказывать давление. Вратарь соперника сыграл очень хорошо. Нам нужно сыграть проще и реализовывать свои моменты.
— При игре в меньшинстве команда выстояла. Насколько сложно было сдерживать соперника в эти минуты?
— У них хорошее большинство, это видно даже по видеоразборам — ребята здорово двигаются. Но и мы в меньшинстве отработали, выкладывались по максимуму.
— Какой компонент нужно улучшить к следующей игре, чтобы добиться положительного результата?
— Прежде всего — продолжать движение вперед. Мы много работали, нужно работать и дальше. Сегодня так сложилось, что соперник большего добился, — сказал защитник «Нефтехимика» Лука Профака.