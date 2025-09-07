Сериков о 0:5 от «Северстали»: «Начало чемпионата, пока привыкаем к новым тренерским требованиям. Носы не опускаем, все впереди»

— Начало чемпионата, пока привыкаем к новым тренерским требованиям. Не стоит вешать нос — все только начинается.
Главное, чтобы болельщики не расстраивались, все игры впереди, нужно верить.
— Чего, по твоему мнению, не хватило, чтобы переломить матч?
— Реализации. В первом периоде были хорошие моменты, несколько выходов «два в один» — реализуй их, и игра сложилась бы совсем по-другому.
— Какой настрой в коллективе после такого матча?
— Настрой боевой остается. Сделаем выводы и двигаемся дальше. Честно, даже не ожидал такого заряда от команды — в прошлом сезоне, кажется, такого настроя не было. Носы не опускаем, все впереди.
— Что бы хотел сказать болельщикам, которые сегодня так поддерживали?
— Выходя на третий период, я думал о болельщиках. Жалко, что они увидели такой результат, но прошу — не расстраивайтесь, не пишите плохие комментарии. Все мы люди, все ошибаемся. Это игра, это хоккей. Победы и хорошие матчи обязательно впереди! — сказал защитник «Нефтехимика» Артем Сериков.