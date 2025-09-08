Ричмонд
Коростелев о «Спартаке»: «Адаптация — 10 из 10, все комфортно. Ответственность, возложенную на меня, понимаю. В нашем спорте это привилегия, буду стараться не подвести команду»

Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Трактора». Он дебютировал за «Спартак» в игре с «Сочи» (4:3) и отметился победным голом.

"Очень приятно здесь находиться, играть уже при домашних трибунах. Потрясающая атмосфера, в этом сомнений никогда не было.

Адаптация в команде — 10 из 10, все комфортно. Надеюсь, дальше так и будет продолжаться. Диалог с тренерским штабом идет ежедневно.

Пока все отлично, работа ведется ежедневно, будет продолжаться весь сезон как бы ни складывался результат — хорошо ли, плохо ли. Это процесс, на котором мы концентрируемся ежедневно.

Ответственность, возложенную на меня, понимаю. В нашем спорте это привилегия. То, что она есть, это прекрасно. Буду стараться не подвести команду«, — сказал нападающий “Спартака” Никита Коростелев.