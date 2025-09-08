Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Форвард «Сибири» Яковлев про 0:2 с «Амуром»: «Надо было больше бросать, больше лезть на пятак. Сейчас уже другие игры, это не предсезонка»

Новосибирская команда начала новый Фонбет Чемпионат КХЛ с домашнего поражения.

Источник: Спортс"

"Начали в принципе нормально, моменты имели. Но соперник в контратаки убегал. Могли и мы забить, но не реализовали моменты. Во втором периоде в большинстве забили они. У нас по-прежнему были моменты, не реализовали. Надо было больше бросать, больше лезть на пятак, сейчас уже другие игры, это не предсезонка.

Ну и второй гол когда забили, там уже была концовка матча, нельзя было пропускать, нужно было продолжать гнуть нашу линию.

Немного отдали инициативу сопернику, не шли активно в отбор всей пятеркой, поэтому такой результат", — сказал Яковлев.