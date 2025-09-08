Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Овечкину подарили телефон с эксклюзивным дизайном в честь его рекорда по голам в НХЛ. На встроенном в коробку экране воспроизводится 895-я шайба

Супруга капитана «Вашингтона» Анастасия показала в сториз соцсети подарок, который сделали ее мужу в честь рекорда по голам в НХЛ.

Источник: Спортс"

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

На счету российского хоккеиста 897 шайб в рамках регулярок, канадец занимает второе место с 894 голами. Рекордной стала 895-я шайба, которую Овечкин забросил в ворота «Айлендерс» 6 апреля.

«Вот такой телефон нам подарили», — сказала жена хоккеиста в записанном ей видеоролике.

Отметим, что на телефоне есть эксклюзивная гравировка. Его преподнесли в коробке со встроенным экраном, на котором воспроизводится видео с рекордной шайбой Александра.