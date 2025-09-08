Овечкину подарили телефон с эксклюзивным дизайном в честь его рекорда по голам в НХЛ. На встроенном в коробку экране воспроизводится 895-я шайба

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.
На счету российского хоккеиста 897 шайб в рамках регулярок, канадец занимает второе место с 894 голами. Рекордной стала 895-я шайба, которую Овечкин забросил в ворота «Айлендерс» 6 апреля.
«Вот такой телефон нам подарили», — сказала жена хоккеиста в записанном ей видеоролике.
Отметим, что на телефоне есть эксклюзивная гравировка. Его преподнесли в коробке со встроенным экраном, на котором воспроизводится видео с рекордной шайбой Александра.