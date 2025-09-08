Гатиятулин об Артеме Галимове: «Что-нибудь ляпнет, идет реакция у людей, и его распирает от этого. Артист. В плей-офф ему лидерского опыта не хватило, я не достучался»

В прошлом сезоне, думаю, именно в плей-офф лидерского опыта не хватило. Он впервые столкнулся с такой личной ответственностью за результат. Мы с ним разговаривали, видимо, я не достучался до него. Наверное, надо было находить другие слова или вообще в какой-то момент закрутить гайки. Например, еще в регулярке посадить на период или на игру не поставить. Тогда он слишком увлекался и забывал, что от него теперь требуется не только игра с шайбой.