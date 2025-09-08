Ричмонд
Илья Протас может начать сезон в системе «Вашингтона». Второй бомбардир OHL в прошлом сезоне не был включен в состав «Виндзора», он имеет право играть в АХЛ

19-летний белорусский форвард не был включен в состав «Виндзора», за который выступал в юниорской лиге Онтарио в прошлом сезоне.

Он стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата OHL, набрав 124 (50+74) очка в 61 игре. В 12 играх плей-офф Протас добавил еще 25 (5+20) баллов.

Младший брат форварда «Кэпиталс» Алексея Протаса был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2024 под общим 75-м номером в 3-м раунде.

При этом Илья драфтовался из USHL, поэтому на него не распространяются трансферные ограничения, существующие для игроков, выбранных из клубов Канадской хоккейной лиги.

В связи с этим у «Вашингтона» будет возможность отправить игрока в «Херши» из АХЛ.

Отмечается, что Протас примет участие в сборах новичков «Вашингтона», которые стартуют 12 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд).