Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Абрамов о ЦСКА при Никитине и Федорове: «Какое-то сходство есть, но у нас состав очень поменялся. От хоккея Ильи Воробьева система отличается, совсем другая манера игры»

— Как человек, который не пересекался с Игорем Никитиным в его первый приход в ЦСКА, что нового увидели в работе сейчас?

— Конечно, изменения есть. В первую очередь тактического плана. Тут даже трудно сказать что-то конкретное, поскольку очень много времени этому посвящается, тренеры нам очень подробно разъясняют свои требования, каждую мелочь.

— Вы пришли в ЦСКА при Сергее Федорове, который, как многими считается, продолжал развивать идеи, заложенные Никитиным. Чувствуется сходство в работе Игоря Валерьевича с тем, за счет чего вы выигрывали Кубок Гагарина при Сергее Викторовиче?

— Какое-то сходство есть, но все-таки надо учитывать, что состав у нас за последние год-полтора очень поменялся. Так что, наверно, тут не стоит сравнивать.

— Как вам игралось против «Динамо» в звене с Даниэлем Спронгом и Реттом Гарднером?

— Нравится играть с ними. Нам удавалось создавать моменты, набирать очки. Но еще есть куда расти.

— Сильно отличается от того, что было в прошлом сезоне в тройке с Прохором Полтаповым и Максимом Соркиным?

— Да, у нас другая совсем манера игры. Это связано и со спецификой партнеров по звену, и с системой, которую нам ставит Игорь Валерьевич. Она отличается от того хоккея, в который мы играли в прошлом сезоне при Илье Петровиче Воробьеве. Так что тут сравнивать вообще не стоит, — сказал форвард армейцев.