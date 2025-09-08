Ричмонд
Якушев о «Спартаке» после 4:3 с «Сочи»: «Сложная игра, сейчас все команды свеженькие. Понравились молодые ребята, которые влились в команду»

Московский клуб начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с домашней победы.

"Я ожидал такого хода матча. Игра была очень сложной, потому что сейчас все команды свеженькие, физически хорошо выглядят. Практически игра была равная, и розыгрыш большинства играет большую роль. Ожидаю, что и следующие игры будут такими же.

Да и вообще должно пройти игр 10−15, и тогда будет ясно, кто будет в лидерах, а кто отставать.

Что касается игроков «Спартака», то мне понравились молодые ребята, которые влились в команду. Главное, у них есть большое желание, стремление победить, не уступить, такие характерные черты, которые должны помочь побеждать", — сказал двукратный олимпийский чемпион.