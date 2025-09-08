Ансель Галимов — болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня “Татары” будет ассоциироваться со мной»

Вы были рядом каждый раз: когда мы праздновали победы, переживали поражения и вместе шли вперед, несмотря ни на что. Вы дарили тепло, веру и надежду, даже когда казалось, что впереди трудные времена. Ваша поддержка сделала мои яркие моменты успеха незабываемыми, а трудности преодолимыми.