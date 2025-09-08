Ричмонд
Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке — Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак

Капитан «Вашингтона» занял 50-е место в списке, составленном аналитиками NHL Network.

Источник: Спортс"

На официальном сайте НХЛ была опубликована пятая десятка игроков, занявших места с 41-го по 50-е.

41. Дилан Ларкин («Детройт»), нападающий;

42. Тим Штюцле («Оттава»), нападающий;

43. Джейк Сэндерсон («Оттава»), защитник;

44. Джейк Генцел («Тампа»), нападающий;

45. Йеспер Братт («Нью-Джерси»), нападающий;

46. Брэндон Хэйгл («Тампа»), нападающий;

47. Брэди Ткачак («Оттава»), нападающий;

48. Клейтон Келлер («Юта»), нападающий;

49. Джейсон Робертсон («Даллас»), нападающий;

50. Александр Овечкин («Вашингтон»), нападающий.

