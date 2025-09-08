Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке — Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак

На официальном сайте НХЛ была опубликована пятая десятка игроков, занявших места с 41-го по 50-е.
41. Дилан Ларкин («Детройт»), нападающий;
42. Тим Штюцле («Оттава»), нападающий;
43. Джейк Сэндерсон («Оттава»), защитник;
44. Джейк Генцел («Тампа»), нападающий;
45. Йеспер Братт («Нью-Джерси»), нападающий;
46. Брэндон Хэйгл («Тампа»), нападающий;
47. Брэди Ткачак («Оттава»), нападающий;
48. Клейтон Келлер («Юта»), нападающий;
49. Джейсон Робертсон («Даллас»), нападающий;
50. Александр Овечкин («Вашингтон»), нападающий.
