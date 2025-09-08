Леонард об Овечкине: «Отличный капитан. Он всегда готов что-то подсказать, много говорит на скамейке»

"В жизни Овечкин такой же, каким его видят все. Но когда наступает время игры — он активно помогает.
Он много говорит на скамейке, смотрит видео в перерывах и по ходу матчей. Он всегда готов что-то подсказать. Отличный капитан", — сказал Леонард.
20-летний форвард «Вашингтона» присоединился к команде в концовке прошлого регулярного чемпионата.
