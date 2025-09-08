Ричмонд
Роман Ротенберг: «Овечкин взрывной, скоростной, возраст — это только цифра в паспорте. Если бросить вызов — забросить 50 шайб за сезон — Саша сможет покорить эту высоту»

Контракт 39-летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26.

Источник: Спортс"

6 апреля Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф). В активе Гретцки 1016 шайб с учетом плей-офф, это рекорд лиги.

— Вы несколько раз этим летом общались с Александром Овечкиным. Какое впечатление от его формы и настроения?

— Овечкин — самый трудолюбивый хоккеист из тех, кого я знаю. Он очень много тренируется, много внимания уделяет своему здоровью.

Мы вместе занимались, я его видел на льду. Александр в очень хорошей форме. Есть все возможности, чтобы он забил как можно больше голов. Не будем загадывать, но я думаю, что если бросить вызов — забросить 50 шайб за сезон в НХЛ — Саша сможет покорить эту высоту.

— Он идет именно на полтинник?

— Я не буду за Сашу ничего говорить. В моем понимании, Овечкин может забить столько. Он еще удивит всех.

Дай бог ему здоровья — это главное. Овечкин взрывной, скоростной. А возраст — это только цифра в паспорте, — сказал член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

