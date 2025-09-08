Роман Ротенберг: «Овечкин взрывной, скоростной, возраст — это только цифра в паспорте. Если бросить вызов — забросить 50 шайб за сезон — Саша сможет покорить эту высоту»

Мы вместе занимались, я его видел на льду. Александр в очень хорошей форме. Есть все возможности, чтобы он забил как можно больше голов. Не будем загадывать, но я думаю, что если бросить вызов — забросить 50 шайб за сезон в НХЛ — Саша сможет покорить эту высоту.