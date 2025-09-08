Ричмонд
Ротенберг о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Всегда ждем его домой. Но неправильно сейчас обсуждать вопрос его карьеры. Только сам Саша может сказать, когда покинет НХЛ»

Контракт 39-летнего Александра Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26. Игрок является воспитанником «Динамо».

Источник: Спортс"

— Скажите мне как один из руководителей московского «Динамо» — ваш клуб готовится к тому, что Овечкин вернется из «Вашингтона» доигрывать карьеру за бело‑голубых? Нужны сильные партнеры, маркетинг.

— Давайте не будем опережать события. Мы всегда рады и всегда ждем Сашу домой. Но будет неправильно сейчас обсуждать вопрос его карьеры.

Только сам Овечкин может сказать, когда он покинет НХЛ. Он находится в отличной форме и может еще порадовать болельщиков на льду. Это сам Саша решит, когда он захочет вернуться. А мы всегда ждем, — сказал член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг.

