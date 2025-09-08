Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Миронов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Получились качели. Где-то потеряли концентрацию, уступали в счете, но нашли в себе характер. Вернулись в игру и победили»

— Хочу поздравить всех болельщиков с первой победой. Всегда приятно, когда люди приходят и болеют за свою команду, гонят наших ребят вперед, придают столько энергии. Поэтому сегодня у себя дома мы должны были выигрывать.

Источник: Спортс"

Что касается игры, то получились качели. Начали очень хорошо. В первую половину стартового периода владели инициативой, во второй уже «Автомобилист» владел. Где-то потеряли концентрацию, уступали в счете.

Но нашли в себе характер. Вернулись в игру, сравняли и удалось победить. Спасибо ребятам за матч.

Самое главное — желание было огромным. Понятно, что первая игра в сезоне. Присутствовала суета и нервозность. Но по желанию стоит отдать им должное. Они старались с первой до последней секунды. Хотели выиграть и выиграли. Молодцы.

— Показалось, что во втором периоде смяли соперника. Как-то подводили к этому?

— Естественно. Для этого и существует перерыв, где есть время объяснить, где и что не получалось. Начали откатываться в тот момент, много думать об обороне и скатились совсем.

Потому после первого периода донесли, что надо играть активно, в агрессивный хоккей. Они прислушались и начали выполнять, — сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов.