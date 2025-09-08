Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Заварухин после 3:4 от «Лады»: «Нужно время, чтобы привыкнуть к новой тактике, она более агрессивна. Были неплохие моменты, но были и не очень хорошие»

— Понимали, что соперник играет дома и будет играть агрессивно с первых минут. В принципе, справлялись с этими моментами. Здорово, что повели в первом периоде, свои моменты реализовали. Во втором было много невынужденных потерь в средней зоне.

— Понимали, что соперник играет дома и будет играть агрессивно с первых минут. В принципе, справлялись с этими моментами. Здорово, что повели в первом периоде, свои моменты реализовали. Во втором было много невынужденных потерь в средней зоне. Соперник за это нас и наказал.

Что касается третьего, то было два броска, где должны были помочь друг другу и не сыграли плотно перед своими воротами. Соперник свои моменты реализовал. Мы же при счете 2:1 имели хорошие моменты, но не реализовали. И в третьем периоде основное — это большинство, где вратарь «Лады» здорово сыграл и мы не смогли его реализовать.

— Показалось, что в середине матча ваша команда подсела. Согласны?

— Не скажу, что подсела. Как я сказал, были потери в средней зоне, где мы теряли шайбу, а свежее звено «Лады» выходило. Может, вам из‑за этого так показалось.

— Как оцените дебют Рида Буше? Довольны ли взаимодействием с Да Костой?

— Рано еще что-то оценивать. Еще чемпионат впереди. Ждем от него помощи команде. Очков и голов. Были хорошие моменты и у него, и у Да Косты, и у Мэйсека. Жаль, что не реализовали.

— Вы говорили, что «Автомобилист» берет курс на новую тактику. Насколько по ходу встречи ваши ожидания совпадали с реальностью?

— Нужно время, чтобы привыкнуть к этой тактике. Она более агрессивна. Ребята притираются к ней и друг другу. Посмотрим на видео еще.

Были неплохие моменты, но были и не очень хорошие, где мы неправильно играли в эту тактику. Но основное по этой игре — реализация моментов.

— Удаление на последних минутах — эмоции от безысходности?

— Не комментирую удаления. Здесь судьям виднее, за что это было, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.