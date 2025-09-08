Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Дай бог, ребята выступят за сборную России и обыграют канадцев. Это моя цель, прям до слез. Это будет самый счастливый день в моей жизни»

Этим гордимся, но в то же время понимаем — у нас впереди еще много работы, чтобы выйти на новый уровень.
Это большая работа с родителями, с детьми. Питание, образование, учеба — это огромный, но очень интересный труд. Мы занимаемся этим очень серьезно. И сможем этих ребят, которым пока 10 лет, подвести к самому высокому профессиональному уровню.
Дай бог, они еще выступят за сборную России и обыграют канадцев. Эти наши воспитанники — вот это будет наша гордость. Вот к этому мы стремимся. Это моя цель, прям до слез. Дай бог, что так получится. Это будет самый счастливый день в моей жизни«, — сказал член совета директоров московского “Динамо”, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.