Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Дай бог, ребята выступят за сборную России и обыграют канадцев. Это моя цель, прям до слез. Это будет самый счастливый день в моей жизни»

«Кубок имени Овечкина прошел на высоком уровне. Наша команда “Красная Машина Юниор” заняла шестое место среди всех школ в России. За три года удалось сделать колоссальный рывок.

Источник: Спортс

Этим гордимся, но в то же время понимаем — у нас впереди еще много работы, чтобы выйти на новый уровень.

Это большая работа с родителями, с детьми. Питание, образование, учеба — это огромный, но очень интересный труд. Мы занимаемся этим очень серьезно. И сможем этих ребят, которым пока 10 лет, подвести к самому высокому профессиональному уровню.

Дай бог, они еще выступят за сборную России и обыграют канадцев. Эти наши воспитанники — вот это будет наша гордость. Вот к этому мы стремимся. Это моя цель, прям до слез. Дай бог, что так получится. Это будет самый счастливый день в моей жизни«, — сказал член совета директоров московского “Динамо”, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.