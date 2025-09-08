Исаков о 3:2 со СКА: «Получилось непросто, были определенные качели. Но мы заслужили эту победу — 19 блокированных бросков говорят сами за себя»

— Вечер действительно получился достаточно ярким. Сразу скажу, что получилось непросто, были определенные качели. Но мы заслужили эту победу — 19 блокированных бросков говорят сами за себя.
— Тайм-аут перед окончанием третьего периода для чего брали?
— Подумать над стандартами в конце игры, чтобы победить.
— Последний гол — это заготовка или импровизация?
— Скорее импровизация, потому что был уже конец матча. Сочетание, которое было на площадке, сыграло «с листа».
— Вы понимали, что команда будет играть в сезоне так же, как начала?
— Не надо делать выводов по двум играм. Начало чемпионата, желания и эмоций много. Порадовало то, что команда может играть по счету, переламывать эмоции и навязывать свою волю.
— Как оцените дебют Журавлева?
— Сейчас, наверное, будет это не совсем просто сделать. Наверное, по тому времени, что он провел на площадке и как он сыграл, можно сказать, что он вышел неплохо, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове — 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме.