завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Якупов о болельщиках «Авангарда»: «Я выступал в Канаде — в Омске любят хоккей не меньше. Это какая-то религия. У нас замечательные фанаты»

"У нас замечательные фанаты. И я не могу объяснить на словах, почему в Омске так любят хоккей. Это какая-то религия. Наверное, потому что клуб КХЛ здесь не конкурирует с другими командами.

Источник: Спортс"

На «Матче звезд» я провел классное время с Максимом Сушинским. Сели друг другу на уши, болтали пять часов. Я многое спрашивал про Омск. Спрашиваю: «Максим, была такая же атмосфера, когда вы играли 20 лет назад?» Он: «Абсолютно то же самое. Мы тогда еще в СКК Блинова играли». Это главный вид спорта в Омске, и хоккейные команды были всегда хорошие.

«Авангард» никогда не был середнячком. Я сам еще помню, как играла команда в те времена, когда выступали Сушинский, Прокопьев, Затонский, Маракл… Как в финале победили «Магнитку» в 2004 году, как в город потом прилетел Яромир Ягр.

Я выступал в Канаде — и скажу вам, что в Омске любят хоккей не меньше. Сейчас мы выйдем за пределы «G‑Drive Арены», через полтора часа после матча — и на улице будет стоять где‑то 60 детей. Уже за полночь, а они ждут хоккеистов, чтобы взять у них автографы и сфотографироваться. И шоколадку тебе подарят, и хорошие слова скажут.

Вот как это объяснить? Это же искренняя любовь к хоккею и к своей команде. Такого, как в Омске, я не видел нигде«, — сказал нападающий “Авангарда” Наиль Якупов.