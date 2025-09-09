Якупов о болельщиках «Авангарда»: «Я выступал в Канаде — в Омске любят хоккей не меньше. Это какая-то религия. У нас замечательные фанаты»

На «Матче звезд» я провел классное время с Максимом Сушинским. Сели друг другу на уши, болтали пять часов. Я многое спрашивал про Омск. Спрашиваю: «Максим, была такая же атмосфера, когда вы играли 20 лет назад?» Он: «Абсолютно то же самое. Мы тогда еще в СКК Блинова играли». Это главный вид спорта в Омске, и хоккейные команды были всегда хорошие.
«Авангард» никогда не был середнячком. Я сам еще помню, как играла команда в те времена, когда выступали Сушинский, Прокопьев, Затонский, Маракл… Как в финале победили «Магнитку» в 2004 году, как в город потом прилетел Яромир Ягр.
Я выступал в Канаде — и скажу вам, что в Омске любят хоккей не меньше. Сейчас мы выйдем за пределы «G‑Drive Арены», через полтора часа после матча — и на улице будет стоять где‑то 60 детей. Уже за полночь, а они ждут хоккеистов, чтобы взять у них автографы и сфотографироваться. И шоколадку тебе подарят, и хорошие слова скажут.
Вот как это объяснить? Это же искренняя любовь к хоккею и к своей команде. Такого, как в Омске, я не видел нигде«, — сказал нападающий “Авангарда” Наиль Якупов.