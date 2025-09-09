Роман Ротенберг: «Мы с ребятами из НХЛ постоянно на связи. Идет обмен опытом, мне присылают упражнения. Хоккей — великая игра, в которой нужно постоянно учиться»

Нужно учиться каждый день. Хоккей — великая игра, в которой нужно постоянно учиться. Сейчас работаю с детьми, получаю огромное удовольствие. Очень много талантливых ребят, которых можно и нужно готовить, чтобы они смогли играть на самом высоком уровне, когда вырастут.