завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Мы с ребятами из НХЛ постоянно на связи. Идет обмен опытом, мне присылают упражнения. Хоккей — великая игра, в которой нужно постоянно учиться»

«Я как главный тренер команды “Россия 25” слежу за всеми ребятами, с кем я работал. Слежу за всеми командами. Мы с ребятами из НХЛ постоянно на связи. Идет обмен опытом. Благодарен, что мне присылают упражнения.

«Я как главный тренер команды “Россия 25” слежу за всеми ребятами, с кем я работал. Слежу за всеми командами. Мы с ребятами из НХЛ постоянно на связи. Идет обмен опытом. Благодарен, что мне присылают упражнения. Работаем с ребятами. Ребята рассказывают, какие у них тренировки.

Нужно учиться каждый день. Хоккей — великая игра, в которой нужно постоянно учиться. Сейчас работаю с детьми, получаю огромное удовольствие. Очень много талантливых ребят, которых можно и нужно готовить, чтобы они смогли играть на самом высоком уровне, когда вырастут.

Мой самый счастливый день будет, когда наши воспитанники выйдут на чемпионате мира или Олимпиаде и обыграют сборную Канады, США и так далее«, — сказал главный тренер “России 25”, член совета директоров московского “Динамо”, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.