Тамбиев о дисциплине в игре с «Шанхаем»: «У нас нападающий 2 раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него. Он все понял, надеюсь»

— Удаления — от мандража?
— У нас есть праворукий нападающий, два раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него.
Он все понял, надеюсь. Больше не будет удаляться, будет ногами дорабатывать, — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик получил 4 минуты штрафа.
