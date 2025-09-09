Ларионов об игре СКА: «Тойота» строится 10 часов, «Роллс-Ройс» — 6 месяцев. Я не хочу, чтобы было 6 месяцев, мы к этому придем быстрее. То, что я видел, вселяет оптимизм"

— Всегда оставляешь часть своего сердца, часть своих знаний в том городе, где ты работаешь несколько лет. Три года это не три дня. Приятно вернуться в город, приятно видеть полный зал, видеть ту атмосферу, которая начала возрождаться здесь несколько лет назад.