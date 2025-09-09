Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «У Демидова есть перспективы стать лучшим новичком предстоящего сезона НХЛ»

19‑летний форвард перешел в «Монреаль» в конце прошлого сезона из СКА, набрав за «Канадиенс» 4 (1+3) очка в 7 матчах с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

"У Демидова есть перспективы стать лучшим новичком по итогам предстоящего сезона НХЛ.

Демидов катается на высочайшем уровне, у него прекрасное игровое мышление«, — сказал первый вице‑президент ФХР, тренер “Россия 25”.