Роман Ротенберг: «У Демидова есть перспективы стать лучшим новичком предстоящего сезона НХЛ»

"У Демидова есть перспективы стать лучшим новичком по итогам предстоящего сезона НХЛ.
Демидов катается на высочайшем уровне, у него прекрасное игровое мышление«, — сказал первый вице‑президент ФХР, тренер “Россия 25”.
19‑летний форвард перешел в «Монреаль» в конце прошлого сезона из СКА, набрав за «Канадиенс» 4 (1+3) очка в 7 матчах с учетом плей-офф.
