Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Бойков о победе «Торпедо» над СКА: «Не соглашусь, что нам повезло. Выигранная силовая борьба пошла на пользу. Я любитель жесткой игры, залезаю соперникам под кожу»

"Не соглашусь, что нам повезло. Мы выполнили тренерскую установку, поэтому победили. А установка была играть и получать удовольствие.

Многие не видят черновую работу, которую мы делаем. Видимо, нам на пользу пошла выигранная силовая борьба и единоборства.

Силовую борьбу можно назвать моей визитной карточкой, я любитель жесткой игры. Пытаюсь залезть соперникам под кожу, и вы сами видели, что после этого происходит", — сказал защитник нижегородцев.

По данным КХЛ, игроки «Торпедо» применили 35 силовых приемов против 16 у хоккеистов СКА.

Бландиси из СКА показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» и был удален до конца матча. Это его 1-я игра в КХЛ.