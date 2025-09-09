Ричмонд
Ларионову подарили ящик малины в Нижнем Новгороде: «Это был приятный сюрприз. Она классная. Привезли простые люди из Чкаловска, они живут игрой»

СКА под руководством Ларионова уступил «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Для тренера это был первый матч против бывшей команды.

— Вы перед матчем были с ящиком, с малиной.

— А откуда вы знаете?

— Видео в интернете есть.

— Да, да. Наши друзья — это люди, которых мы порой не замечаем, не видим. Это простые люди из Чкаловска, которые привозили малину, когда я был тренером «Торпедо». Это люди, которые живут игрой, любят игру. Семья. Мужчина, который всегда был на матчах, к сожалению, он ушел. Причем внезапно умер.

Но его внук, его дети по старой традиции привезли малину. Это было приятно. Только поэтому фотографию я разрешил, можете опубликовывать вообще без проблем. Малина была классная. Она нижегородская, чкаловская. Это был приятный сюрприз.

— Мы ожидали, что вы придете на пресс-конференцию с ней.

— Я не успел. Не знаю, куда ее положили. Я взял пару ягод, но не успел взять целый лоток, чтобы сюда прийти. У нас еще будет время, — сказал главный тренер СКА.

Ларионов поел малину на пресс-конференции: «Cнимает стресс. Малина наша, нижегородская, рад, что она у нас на столе» (2022 год).

Ларионов проиграл в СКА второй матч подряд. Зато везет из Нижнего ящик малины.