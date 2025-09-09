Ларионову подарили ящик малины в Нижнем Новгороде: «Это был приятный сюрприз. Она классная. Привезли простые люди из Чкаловска, они живут игрой»

— Вы перед матчем были с ящиком, с малиной.
— А откуда вы знаете?
— Видео в интернете есть.
— Да, да. Наши друзья — это люди, которых мы порой не замечаем, не видим. Это простые люди из Чкаловска, которые привозили малину, когда я был тренером «Торпедо». Это люди, которые живут игрой, любят игру. Семья. Мужчина, который всегда был на матчах, к сожалению, он ушел. Причем внезапно умер.
Но его внук, его дети по старой традиции привезли малину. Это было приятно. Только поэтому фотографию я разрешил, можете опубликовывать вообще без проблем. Малина была классная. Она нижегородская, чкаловская. Это был приятный сюрприз.
— Мы ожидали, что вы придете на пресс-конференцию с ней.
— Я не успел. Не знаю, куда ее положили. Я взял пару ягод, но не успел взять целый лоток, чтобы сюда прийти. У нас еще будет время, — сказал главный тренер СКА.
Ларионов поел малину на пресс-конференции: «Cнимает стресс. Малина наша, нижегородская, рад, что она у нас на столе» (2022 год).
Ларионов проиграл в СКА второй матч подряд. Зато везет из Нижнего ящик малины.