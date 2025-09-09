Ричмонд
Разин о составе «Металлурга»: «У нас все достойны места в нем. Но 23, 24 игроков нельзя заявить. Изменят регламент — будут играть все, и Мишку Федорова возьмем»

— Барак и Яковлев убедили вас, что достойны постоянного места в составе?

— У нас все достойны постоянного места в составе. И Толчинский тоже. Сегодня вы видели, что Грасс сотворил?

— К сожалению, нет.

— Блин… Посмотрите.

— Но вас устроила их игра после того, что было?

— Я ответил.

— Можно чуть развернуть?

— Как еще развернуть? У нас все хоккеисты достойны места в составе. Но, к сожалению, 22 человека [полевых] нельзя заявить. Я имею в виду: 20 полевых и два вратаря. 23 никак нельзя, 24 — тем более.

Изменят регламент — будут играть все. Если 25, возьмем еще и [18-летнего] Мишку Федорова, — сказал главный тренер «Металлурга» после поражения от «Салавата» (2:3 ОТ).

Разин о том, что Толчинский не играл против «Салавата»: «Он пока не вписывается в наши тактические действия. Дали посмотреть ему хоккей сверху».