Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Давыдов о «Динамо» после поражения от ЦСКА: «Завал в обороне — 4 гола пришли с пятачка. Надеюсь, эти 2:6 разбудят команду. Нельзя так начинать сезон!»

— Виталий Семенович, главный для вас сюрприз первых дней чемпионата?

Источник: Спортс"

— Родная оборона родного «Динамо». Четыре гола ЦСКА пришли в наши ворота с пятачка, где защитник по определению должен быть хозяином. Это азы нашей профессии.

Для меня такая игра обороны бело-голубых — откровение. Все-таки в последние годы в этой зоне нашей команды был относительный порядок. А тут такой завал — да еще против самого принципиального соперника и в первом матче чемпионата.

— Уже отошли от этих 2:6 в дебюте с ЦСКА?

— Не могу сказать, что такой обидный результат возник из ниоткуда. Еще во время подготовительного периода у «Динамо» были тревожные матчи — с Китаем, Казанью, тем же ЦСКА.

Надеюсь, эти 2:6 разбудят команду. Тренеры просто обязаны растормошить наших мастеров, тем более что ближайший соперник — «Сочи» — очень непростой, в матче против «Спартака» он мне понравился. Нельзя так начинать сезон! — сказал трехкратный олимпийский чемпион.