Дедунов о Крикунове в «Сочи»: «Опытный тренер, эмоции только положительные. Баллонов не было ни разу. Никто их даже не готовил»

— Позитивная атмосфера в команде. У нас есть опытный тренер, который знает, как выигрывать командой, знает, как должен строиться коллектив. Эмоции только положительные.
— Крикунов давно ассоциируется у широкой публики благодаря упражнениям на сборах с тасканием тяжелых баллонов. Вы с этим столкнулись?
— Нет, баллонов не было. Самое интересное, что этих баллонов не было. Ни разу. Мы даже вдоль поляны их не видели. Никто их даже не готовил, — сказал форвард сочинского клуба.
Крикунов о «Сочи»: «Надо быть лучшими в КХЛ по физике. Все меняется, сейчас другая подготовка — баллоны будут легкие».