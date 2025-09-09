Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Дедунов о Крикунове в «Сочи»: «Опытный тренер, эмоции только положительные. Баллонов не было ни разу. Никто их даже не готовил»

— Как вам игра под руководством Владимира Крикунова?

Источник: Спортс"

— Позитивная атмосфера в команде. У нас есть опытный тренер, который знает, как выигрывать командой, знает, как должен строиться коллектив. Эмоции только положительные.

— Крикунов давно ассоциируется у широкой публики благодаря упражнениям на сборах с тасканием тяжелых баллонов. Вы с этим столкнулись?

— Нет, баллонов не было. Самое интересное, что этих баллонов не было. Ни разу. Мы даже вдоль поляны их не видели. Никто их даже не готовил, — сказал форвард сочинского клуба.

Крикунов о «Сочи»: «Надо быть лучшими в КХЛ по физике. Все меняется, сейчас другая подготовка — баллоны будут легкие».