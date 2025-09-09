Ричмонд
Фирстов о связке с Соколовым в «Торпедо» после 3:2 со СКА: «Егор набирает обороты. У нас есть “североамериканская химия”, немного поддавливаем соперников»

Нижегородцы обыграли СКА (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Соколов открыл счет в матче, а Фирстов набрал 1+1.

Источник: Спортс"

"Победа над СКА — уже история. Сегодня порадуемся ей, но следующий матч уже не за горами. Сегодня были дополнительные эмоции, так как мы играли против бывшего тренера [Игоря Ларионова].

Без эмоций и заряженности на игру я в принципе не могу играть в хоккей. Борьба и накал заряжает болельщиков и команду.

Егор Виноградов — универсальный нападающий, сыграл сегодня в центре. У нас была на льду определенная «химия». Первые два периода вообще великолепно играли.

Егор Соколов тоже набирает обороты. Помню себя, когда приехал из АХЛ, было тяжеловато. Но он прошел с нами сборы и у нас есть «североамериканская химия», немного поддавливаем соперников. Но мы еще не на пике возможностей", — сказал Фирстов.