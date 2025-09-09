Ричмонд
Ларионов о Егоре Виноградове, набравшем 1+2 со СКА: «Рад, что он какие-то вещи воспринял, понял из наших разговоров. Парню уже 22 года, нужно быть стабильным»

«Торпедо» обыграло клуб из Санкт-Петербурга во главе с Ларионовым в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ). Для тренера это был первый матч против бывшей команды.

Источник: Спортс"

— Вы в начале этого года, именно календарного, когда вас спрашивали про Егора Виноградова, говорили, что он только переходит на уровень к Максиму Летунову, к Никите Артамонову. Как вы выразились, он перешел в пентхаус.

Сегодня Егор сделал 1+2, фактически стал главным игроком встречи. Как оцените его прогресс?

— Парню уже 22 года. У нас такие тоже ребята есть. 22 года — это тот возраст, когда ты должен быть более стабильным.

И я всегда говорю, что не надо тратить время, потому что оно бежит очень быстро. Рад, что он какие-то вещи воспринял, понял из моих с ним многих разговоров в течение этих трех лет.

Но карьера игрока не заключается в двух матчах. Нужно быть стабильным. Надеюсь, что он таким будет. Но это уже не наш игрок, поэтому я не хочу долго о нем говорить, — сказал главный тренер СКА.