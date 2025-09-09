Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Ротенберг о тренерстве в КХЛ после ухода из СКА: «Всегда есть варианты, но моя задача — концентрация на “России 25”. Когда работаешь и в клубе, и в сборной, у тебя нет выходных

— Не поверю, что не было предложений от клубов КХЛ после СКА.

Источник: Спортс"

— Конечно, всегда есть варианты, но я считаю, что моя задача — сконцентрироваться на работе в команде «Россия 25». Когда ты работаешь в клубе и сборной, вся жизнь уходит только на хоккей. У тебя нет выходных.

Я благодарен судьбе, что у меня есть возможность тренировать детей, потому что это дает мне возможность спокойно смотреть все матчи, наблюдать за всеми игроками, смотреть за кандидатами в сборную, — сказал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и главный тренер сборной «России 25».

Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину».

Ротенберг вручил шлем «Формулы-1» и цепь лучшему игроку матча в «Красной Машине Юниор» и 6 раз ударил кувалдой по шине: «Сколько забили, столько раз бьем в колесо победы».