завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Порядин о «Спартаке»: «По потенциалу мы можем гораздо большего добиться, чем 2-й раунд плей-офф. Просто надо чуть голову перестроить и четко понимать, что можно, а что нельзя»

— Команда в нынешнем виде готова превзойти предыдущие результаты и пройти в плей-офф дальше второго раунда?

Источник: Спортс"

— Я считаю, что да. По потенциалу мы можем гораздо большего добиться, чем второй раунд. Главное, чтобы я и другие ребята, кто остались с прошлого сезона, сделали выводы из прошлого чемпионата. И все у нас будет хорошо. У нас большая армия болельщиков, которые нас поддерживают. И ждут от нас еще более высоких результатов. В прошлом плей-офф мы показали, что это возможно.

Просто надо чуть голову перестроить и четко понимать, что можно делать, а что нельзя.

— Какие выводы надо сделать?

— Хороший вопрос… Начнем с тренировочного процесса — надо в нем выкладываться и не допускать какие-то расхлябанные моменты. Если надо где-то выбросить шайбу и сыграть попроще, то играть попроще. Такие нюансы надо поправить, и тогда у нас очень хорошие шансы улучшить результаты.