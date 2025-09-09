Порядин о «Спартаке»: «По потенциалу мы можем гораздо большего добиться, чем 2-й раунд плей-офф. Просто надо чуть голову перестроить и четко понимать, что можно, а что нельзя»

— Я считаю, что да. По потенциалу мы можем гораздо большего добиться, чем второй раунд. Главное, чтобы я и другие ребята, кто остались с прошлого сезона, сделали выводы из прошлого чемпионата. И все у нас будет хорошо. У нас большая армия болельщиков, которые нас поддерживают. И ждут от нас еще более высоких результатов. В прошлом плей-офф мы показали, что это возможно.