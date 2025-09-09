Ричмонд
Давыдов об «Авангарде»: «Неужели Омск за лето устроил такую текучку кадров и увел Рашевского у “Динамо”, чтобы забивать по одному голу за матч?»

— На что еще обратили внимание на старте сезона КХЛ?

Источник: Спортс"

— В первых двух матчах мне понравилась Казань — взяла одно очко в Магнитогорске, два — в Омске. Для такого сложного календаря это очень приличный старт.

А вот «Авангард», как и «Динамо», пока не впечатлил. Неужели Омск за лето устроил такую текучку кадров и, например, увел у нас Рашевского, чтобы забивать по одному голу за матч? Во всяком случае Казань без особых проблем соперник прочитала и могла победить и на ноль.

Вообще ни «Динамо», ни «Авангард» не имеют права делать шаг назад. У команд очень качественные составы — для больших дел. С такими составами в сезон нужно входить спокойно, на классе, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.