Ларионов о том, удивило ли его «Торпедо»: «Банальность всегда, что соперник ничем не удивил. Я такие ответы никогда не понимал, ты показываешь неуважение. Удивлять кого-то трудно»

— Соперник смог вас чем-то сегодня удивить?
— Банальный ответ всегда, что соперник ничем не удивил. Банальный. Я такие ответы никогда не понимал. Тогда ты ищешь оправдание, показываешь неуважение к сопернику.
Команда играла очень хорошо, играла мобильно, играла в хорошем игровом ключе. Про удивление — здесь уже трудно кого-либо удивлять, потому что ты знаешь любую команду, знаешь игроков, знаешь составы.
Команды играли в атакующий хоккей, что всегда радует. Итог матча вы видели. Моменты были в обе стороны: и туда и сюда. К сожалению, нам не удалось завершить игру победой, «Торпедо» оказалось более удачливым, — сказал главный тренер СКА.
Карпин о 0:1 с «Динамо» Махачкала: «Соперник ничем не удивил. Нельзя винить одного игрока — я виноват в результате, в конце концов».