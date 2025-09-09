Ричмонд
Ларионов о том, удивило ли его «Торпедо»: «Банальность всегда, что соперник ничем не удивил. Я такие ответы никогда не понимал, ты показываешь неуважение. Удивлять кого-то трудно»

Главный тренер СКА ответил на вопрос об этом после матча Фонбет Чемпионата КХЛ против своей бывшей команды «Торпедо» (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

— Соперник смог вас чем-то сегодня удивить?

— Банальный ответ всегда, что соперник ничем не удивил. Банальный. Я такие ответы никогда не понимал. Тогда ты ищешь оправдание, показываешь неуважение к сопернику.

Команда играла очень хорошо, играла мобильно, играла в хорошем игровом ключе. Про удивление — здесь уже трудно кого-либо удивлять, потому что ты знаешь любую команду, знаешь игроков, знаешь составы.

Команды играли в атакующий хоккей, что всегда радует. Итог матча вы видели. Моменты были в обе стороны: и туда и сюда. К сожалению, нам не удалось завершить игру победой, «Торпедо» оказалось более удачливым, — сказал главный тренер СКА.

