Овечкин вернулся в США и провел первую тренировку с «Вашингтоном»

Во вторник форвард «Кэпиталс» присоединился к занятиям команды. Вместе с Овечкиным на льду были Дилан Строум, Том Уилсон, Мартин Фегервары, Коннор Макмайкл, Алексей Протас, Райан Леонард, а также голкиперы Логан Томпсон и Чарли Линдгрен.