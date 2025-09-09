Ричмонд
Овечкин вернулся в США и провел первую тренировку с «Вашингтоном»

Во вторник форвард «Кэпиталс» присоединился к занятиям команды. Вместе с Овечкиным на льду были Дилан Строум, Том Уилсон, Мартин Фегервары, Коннор Макмайкл, Алексей Протас, Райан Леонард, а также голкиперы Логан Томпсон и Чарли Линдгрен.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что Овечкин покинет Россию 5 сентября, но он задержался в стране еще на два дня.

Первый матч в новом сезоне НХЛ «Кэпиталс» проведут в ночь с 8 на 9 октября против «Бостона».