14-летний хоккеист умер в Свердловской области. Ему стало плохо на тренировке

«Я закричал, что срочно позовите врачей. У нас есть дежурный врач. Тут же позвал второго тренера. Мы его [мальчика] взяли под руки и передали нашим медикам. Дальше они пытались его реанимировать», — добавил тренер, отметив, что у юного спортсмена не было проблем со здоровьем. Игрока доставили в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.