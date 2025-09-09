Ричмонд
14-летний хоккеист умер в Свердловской области. Ему стало плохо на тренировке

Трагедия произошла сегодня, 9 сентября, в ГАУ ДО СО СШ «Хризотил» в Асбесте. Об этом рассказал тренер, пожелавший остаться анонимным.

Источник: Спортс"

«Началась тренировка у нас в 16:30. Вышли на лед, размялись, всех ребят позвал к планшетке, объяснил упражнение, которое будем выполнять. Поделил всех на четыре группы, и начали выполнять», — сказал специалист.

По его словам, подросток сделал упражнение три-четыре раза, после чего встал в колонну, опустился на колени, обмяк и завалился на лед.

«Я закричал, что срочно позовите врачей. У нас есть дежурный врач. Тут же позвал второго тренера. Мы его [мальчика] взяли под руки и передали нашим медикам. Дальше они пытались его реанимировать», — добавил тренер, отметив, что у юного спортсмена не было проблем со здоровьем. Игрока доставили в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

«Всегда проходил, как и все, медкомиссию. Всегда допуск от врачей был. Участвовал в соревнованиях всегда. То есть все было хорошо. Он хороший спортсмен», — подчеркнул мужчина.

В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев отказались.