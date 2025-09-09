Хартли о 4:1 с «Северсталью»: «Очень понравилось, как ребята отдавались игре, как каждый игрок внес свою лепту в победу»

Замена Лихачева на Волкова? Волков очень хорошо выглядел на тренировках, он показывал, что достоин быть в составе. Волков не так много играл летом, но за счет работы показал, что можно ему доверять. В перерыве поговорил с помощниками, решили добавить скорости. Так получилось, что в первую же смену Волкова мы забили. Но это ничего плохого не говорит о Лихачеве — он хороший игрок.