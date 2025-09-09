Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Хартли о 4:1 с «Северсталью»: «Очень понравилось, как ребята отдавались игре, как каждый игрок внес свою лепту в победу»

Клуб из Ярославля выиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 4:1.

Источник: Спортс"

"Очень понравилось, как ребята отдавались игре, как каждый игрок внес свою лепту в эту победу. Была быстрая игра. Понравилось, как мы сражались в обеих зонах. Здорово, что выиграли две игры дома. Сейчас будет длинный выезд.

Замена Лихачева на Волкова? Волков очень хорошо выглядел на тренировках, он показывал, что достоин быть в составе. Волков не так много играл летом, но за счет работы показал, что можно ему доверять. В перерыве поговорил с помощниками, решили добавить скорости. Так получилось, что в первую же смену Волкова мы забили. Но это ничего плохого не говорит о Лихачеве — он хороший игрок.

Большинство? Для большинства очень важен Артур Каюмов, ждем его возвращения. В его отсутствие даем возможность другим игрокам проявить себя. Продолжаем процесс улучшения большинства, сегодня было много моментов, чтобы забить больше, чем один гол.

Каюмов и Кирьянов поедут с командой на выезд. Последние два дня они тренировались в общей группе, но работали без контакта. Друг с другом они входили в контакт, они в финальной стадии восстановлении. Перед поездкой будет еще тренировка, доктор решит, когда их можно будет вводить в состав", — сказал Хартли.