Козырев об 1:4 от «Локомотива»: «У “Северстали” с самого начала не заладилась игра — не контролировали шайбу, было много брака. Во 2-м периоде игра выровнялась»

Во втором периоде игра выровнялась, мы стали действовать лучше, но с такой командой, как «Локомотив», нужно играть все 60 минут. Состав после «Нефтехимика» не стал менять, поскольку он был победным, мы сыграли хорошо. Но у нас есть ребята, которые могут выйти на лед в следующих матчах.